OKEZONE MUSIC CHART: Despacito Masih Betah di Puncak

JAKARTA – Tak disangka lagu milik Luis Fonzi & Daddy Yankee featuring Justin Bieber yakni Despacito masih betah puncaki tangga lagu dunia beberapa pekan. Artinya musik berbahasa Spanyol ini berhasil mendapat perhatian lebih dari sebagian pendengar musik dunia.

Sementara urutan kedua masih ditempati oleh Bruno Mars dengan hitsnya That’s What I Like. Terjadi hal menarik di posisi keempat di mana Ed Sheeran dengan Shape of You berhasil menggusur Humble milik Kendrick Lamar. Kemudian diikuti dengan Something Like This milik The Chainsmokers dan Coldplay masih betah di posisi kedelapan.

Namun hal mengejutkan juga datang dari Zedd & Alessia Cara dengan lagu Stay yang terlempar pada posisi sembilan. Berikut tangga lagu dunia berdasarkan Billboard yang telah dirangkum Okezone:

1. Despacito – Luis Fonzi & Daddy Yankee feat Justi Bieber

2. That’s What I Like – Bruno Mars

3. I’m The One – DJ Khaled feat Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne

4. Shape of You – Ed Sheeran

5. Humble. – Kendrick Lamar

6. Mask Off – Future

7. Xo Tour Llife3 – Lil Uzi Vert

8. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

9. Stay – Zedd & Alessia Cara

10. Congratulations – Past Malone feat Quavo