VIDEO: Coldplay Rilis Video Lirik "All I Can Think About is You"

LOS ANGELES – Pada Juli mendatang, grup band rock asal Inggris, Coldplay, akan merilis album baru bertajuk “Kaleidoscope”. Sebulan sebelum beredar, grup yang berdiri sejak 1996 itu terlebih dahulu merilis track perdana berjudul All I Can Think About is You.

Menilik liriknya, All I Can Think About is You seperti menyoroti berbagai masalah dan kekacauan yang terjadi di dunia dewasa ini. Meski terkesan sensitif, namun lagu tersebut tetap dinilai memiliki sisi romantis.

“It’s all I can do. All I can think about is you. Love is the only thing left. That’s true,” demikian lirik di bagian akhir lagu. Dalam Bahasa Indonesia, lirik itu bisa diartikan ‘Inilah yang bisa aku lakukan. Yang bisa aku pikirkan hanyalah dirimu. Cinta adalah satu-satunya hal yang tersisa. Itu benar.”

Tak hanya berisi lirik menawan, All I Can Think About is You juga menghadirkan video lirik yang bisa memanjakan mata pecinta musik. Video lirik tersebut memperlihatkan proses evolusi sebuah sel yang berubah menjadi binatang dan kemudian manusia.

Sementara itu, All I Can Think About is You merupakan satu dari lima lagu yang akan termasuk dalam album “Kaleidoscope”. Sesuai rencana, album itu akan dirilis secara resmi pada 14 Juli 2017, sedangkan versi CD dan vinyl menyusul pada 4 Agustus 2017.