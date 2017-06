Ikuti Sukses "Ex'Act", EXO Akan Kembali Rilis Album Baru

SEOUL - Pada Kamis (15/6/2017), S.M. Entertainment membocorkan jadwal rilis album baru boyband EXO. Berdasarkan keterangan pers yang dirilis oleh salah satu agensi terbesar di Korea Selatan itu, grup yang berisi sembilan member itu akan comeback pada musim panas mendatang.

“Mengenai detail waktu masih belum bisa kami bocorkan,” tulis S.M. Entertainment. Keterangan tersebut sekaligus menjawab berita yang berseliweran di dunia maya terkait isu EXO akan comeback pada Juli mendatang.

Grup yang populer di pasar domestik dan internasional tersebut, baru-baru ini merampungkan tur dunia bertajuk “EXO Planet #3 – The EXO’rdium”. Dalam konsernya di Seoul bulan lalu, EXO mengungkapkan, mereka telah menentukan lagu andalan yang akan ada dalam album baru tersebut.

Penggemar tentu sangat menantikan album baru EXO ini mengingat album “Ex’Act” yang dirilis tahun lalu menuai sukses besar. Berkat album yang berisi 11 lagu itu, boyband yang terbentuk pada tahun 2011 itu memenangkan Penghargaan Golden Disc.

EXO juga meraih penghargaan Artist of the Year pada Melon Music Awards yang digelar pada November 2016 dan Album of the Year dari Mnet Asian Music Awards 2016.