Keren, Warriors of the Dawn Akan Tayang di Layar Bioskop Amerika

Warriors of the Beans. (Foto: Dramabeans)

LOS ANGELES – Pelan tapi pasti, industri perfilman Korea mulai mendapat tempat di dunia internasional. Terbaru, film kolosal Warriors of the Dawn yang dibintangi aktor muda Yeo Jin Goo akan diputar di bioskop beberapa negara di Amerika Utara.

Dilansir Korea Herald, Kamis (15/6/2017), Warriors of the Dawn akan diputar di 30 bioskop di Amerika Utara. Selain Amerika, film tersebut juga dipastikan diputar di Filipina, Taiwan, New Zealand, dan Australia, setelah perwakilan negara-negara tersebut membeli hak tayang Warriors of the Dawn di ajang Cannes Film Festival Mei lalu.

Warriors of the Dawn bercerita tentang peperangan antara Korea dan Jepang pada 1592 yang dikenal dengan sebutan Perang Imjin. Dalam perang tersebut, Putra Mahkota Gwanghae (Yeo Jin Goo) dipaksa untuk memimpin kerajaan dan membuat keputusan perang setelah Raja Seonjo kabur menyelamatkan diri.

Di sisi lain, ada pasukan bernama Daerib yang dipimpin oleh To Woo (Lee Jung Jae). Daerib merupakan pasukan yang terdiri dari budak yang dipaksa masuk militer sebagai pengganti orang-orang kaya. Bersama, Putra Mahkota Gwanghae dan To Woo melawan pasukan Jepang.

Sementara itu, di Korea Selatan sendiri, Warriors of the Dawn sejatinya sudah diputar sejak 31 Mei 2017. Dalam minggu pertama pemutarannya, film tersebut sukses duduk di ranking 3 box office Korea dengan pendapatan mencapai 2,7 juta Dolar AS.