Meski Cuma Jadi Cameo di Reboot Jumanji, Kirsten Dunst Ikhlas

LOS ANGELES - Di tahun 1995, aktris Kirsten Dunst membintangi film asli Jumanji yang membawanya menjadi selebritas ternama. Namun, apakah dia akan kembali untuk film Jumanji: Welcome to the Jungle?

Dilansir Sindonews, dalam sebuah wawancara belum lama ini, Kirsten mengatakan, bahwa dia pasti ingin kembali untuk memainkan film tersebut.

Meski begitu, sayangnya tidak ada yang memintanya untuk melakukan itu. Dia mengaku bahwa dia bahkan tidak tahu akan ada remake dari film Jumanji.

“Sejujurnya aku bahkan tidak tahu mereka sedang membuat film Jumanji. Aku tersinggung aku belum mengajukan untuk berada di dalamnya!,” katanya bercanda.

Namun, Kirsten dengan senang hati akan kembali jika film remake tersebut membutuhkannya untuk sakedar menjadi cameo.

“Itu akan menyenangkan, saya pasti akan melakukan sesuatu jika mereka menginginkan saya,” ujarnya.

Film Jumanji di tahun 1995 berpusat pada cerita mengenai sebuah permainan papan ajaib yang kemudian mewujudkan sebuah dunia petualangan untuk kakak beradik, Peter (Bradley Pierce) dan Judy Shepherd (Kirsten Dunst). Film yang juga dibintangi oleh Robin Williams itu telah mendulang sukses di box office dan memperoleh USD 260 juta secara global.

Dilansir Aceshowbiz, sementara itu, Jumanji: Welcome to the Jungle akan fokus pada video game yang menjebak para pemainnya, bukannya berpusat pada permainan papan ajaib. Para pemian yang membintangi film reboot ini adalah Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Jack Black, Kevin Hart dan Karen Gillan.