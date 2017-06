Manchester Arena Ditutup, Radiohead Hijrah ke Old Trafford

OLD TRAFFORD – Menyusul teror bom bunuh diri yang terjadi pada 22 Mei 2017, di Manchester Arena, Inggris, Radiohead memutuskan untuk memindahkan venue konser mereka. Seperti telah diinformasikan sebelumnya, grup band cadas asal Oxfordshire, Inggris, itu diagendakan menggelar konser bertajuk "W.A.S.T.E", di Manchester Arena, pada 4 dan 5 Juli 2017.

Namun karena Manchester Arena ditutup hingga September 2017, maka venue konser dipindahkan ke Emirates Old Trafford, tanpa mengubah waktu pertunjukan. "Sayangnya, Manchster Arena tidak akan beroperasi sementara waktu. Karena itu, Radiohead akan tampil pada 4 Juli di Emirates Old Trafford," tulis Radiohead melalui akun Twitter resminya.

Unfortunately Manchester Arena will not re-open in time for the upcoming shows. Instead, Radiohead will play 4 July at Emirates Old Trafford