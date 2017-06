FOTO: G-Dragon Protes, USB 'Kwon Ji Young' Tak Dihitung Album Resmi

"What's The Problem?" 누군지도 모르는 어떠한 사람의 결정에 따라 한 아티스트의 작업물이 그저 '음반이다/아니다' 로 달랑 나뉘어지면 끝인가? 오랜 시간 고민끝에 겨우 단 몇 곡을 세상에 선보인다. 비닐에 쌓인 새 앨범이 손에 잡히면 그 기분은 매번 꿈같다. (LP, 테이프, CD, usb파일...등등) 포인트가 다르다. 정작 제일 중요한건 겉을 포장하고 있는 디자인적 요서를 재미끼지 더한ㅍ그 형태가 아니라 아무것도 아닌 곳에 그 누가 어디서 틀어도 그 안에 담겨져 있는 음악, 내 목소리가 녹음된 바로 노.래가 ㅈ닐 중요하다. 당신의 귀를 통해 눈을 통해. 손을통해 입을통해. 오랜시간 세월이 지나도 가슴속에 변치않고 영원히 기억될 수 있는. 그저 짧은 노래지만 당신의 인생의 한 페이지에 같이 수록 될. 좋은멜로디와좋은가사가전부인. 다른건 중요치 않다.

