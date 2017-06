Kolaborasi John Park dan Andy Platts dalam "Do Not Disturb"

SEOUL - Pada Rabu (15/6/2017), penyanyi John Park merilis single baru berjudul Do Not Disturb setelah setahun terakhir absen menelurkan karya. Melansir Korea Herald, Music Farm Entertainment, agensi John Park, mengatakan, single baru itu akan menampilkan tone vokal unik sang penyanyi 28 tahun itu.

Lagu Do Not Disturb dibuat oleh Andy Platts dari grup band Mamas Gun yang berbasis di London, Inggris. Sementara lirik lagu ditulis oleh John Park. Ini bukan kali pertama bagi Park berkolaborasi dengan Platts. Pada tembang Falling yang dirilis pada tahun 2012, Platts berperan mengerjakan musik sedangkan Park fokus menggarap lirik lagu.

Melanjutkan Do Not Disturb, Music Farm Entertainment juga menjadwalkan Park untuk merilis single lainnya berjudul Thought of You, pada bulan depan.

Penyanyi yang lahir di Illinois, Amerika Serikat, itu memulai karier di industri musik sekitar tahun 2011 dengan mengikuti Superstar K2. Setahun kemudian, dia mengikuti American Idol musim kesembilan dan melaju ke 20 besar sebelum akhirnya tereleminasi.