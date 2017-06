Im Seulong Siap Kembali Lewat Single It's You

SEOUL - Enam bulan sudah vakum sejak perilisan album That Moment pada Januari lalu, solois Im Seulong kini siap kembali dengan karya terbarunya. Kali ini ia akan mempersembahkan single album bertajuk It's You bersamaan dengan peluncuran single pertama dari judul yang sama.

Dilansir Soompi, dalam single ini ia akan kembali menyajikan kelembutan suaranya. Liriknya yang manis menyampaikan tentang perjanjian keabadian cinta.

Tak sendiri, mantan member 2AM ini menggandeng rapper Beenzino yang akan menonjolkan sisi unik dari lagu-lagu sebelumnya. Ini menjadi karya terakhir Beenzino sebelum menjalani wajib militer yang kini tengah dijalaninya.

Seulong juga telah memamerkan poster untuk single It's You. Dengan potret tunggalnya dihamparan padang gersang dan langit yang biru menunjukkan kehangatan dalam lagu tersebut.

It's You rencananya akan diluncurkan di sejumlah situs musik pada 20 Juni 2017 pukul 18.00 waktu Korea. Tak hanya itu, akan ada single kedua yang juga dirilis bersamaan yakni berjudul That's Right.