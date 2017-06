Siasat YG Entertainment Menangkan Pasar Musik K-Pop di Semester I 2017

SEOUL - YG Entertainment, salah satu raksasa agensi K-Pop di Korea Selatan, memanfaatkan semester pertama 2017 untuk merilis karya sejumlah musisinya di pasar domestik dan internasional. Awal tahun 2017 dibuka dengan album terbaru Akdong Musicians bertajuk "WINTER".

Baru dirilis, single berjudul Last Goodbye yang menjadi andalan dalam album tersebut langsung menduduki posisi puncak sejumlah tangga lagu daring domestik. Selanjutnya pada awal April 2017, WINNER yang harus kehilangan satu personelnya, meluncurkan album baru berjudul "Fate Number For" dengan lagu andalan Really Really.

Sang leader WINNER, Kang Seung-yoon mengatakan, 'for' pada judul album mereka mengacu pada angka empat. "Itu hanya permainan kata. Four tampaknya juga menggambarkan kondisi kami saat ini yang hanya tersisa empat anggota. Anda bisa menginterpretasikan kata 'for' tersebut ke dalam banyak makna," kata Kang Seung-yoon kepada Soompi.

Pada pertengahan April 2017, giliran Sechskies menelurkan album baru, bertajuk The 20th Anniversary. Keberadaan boyband satu ini terbilang fenomenal. Ketika terbentuk pada tahun 1997, bersama H.O.T, Sechskies tercatat sebagai perintis tumbuhnya boyband di Korea Selatan. Sayang usianya tak panjang. Sekitar Mei 2000, kelompok vokal ini dibubarkan sebelum akhirnya dibangkitkan kembali oleh YG Entertainment pada akhir tahun 2016.

Sebulan kemudian, giliran PSY dan boyband iKON yang merilis album baru. Pelantun Gangnam Style itu hadir dengan album "4x2=8", sementara iKON merilis "New Kids: Begin". Lalu pada 8 Juni 2017, G-Dragon memanjakan penggemarnya dengan merilis mini album bertajuk "Kwon Ji Yong". Sehari setelah dirilis, album itu sempat menduduki posisi puncak dalam tangga album iTunes di 39 negara. Kini, baik Psy dan G-Dragon saling berkompetisi memperebutkan posisi teratas di sejumlah tangga lagu nasional maupun internasional.

Terbaru dari YG Entertainment adalah kabar comeback BLACKPINK yang dijadwalkan pada 22 Juni 2017. Album tersebut menandai kembalinya grup vokal ini ke industri musik, tujuh bulan sejak lagu Square Two. Sejak debut pada Agustus 2016 dengan single Square One, keempat anggota BLACKPINK sukses merengkuh kepopuleran di pasar internasional. Girlband ini pun memecahkan tiga kali 100 juta view di YouTube. Ketiga video itu di antaranya Playing with Fire, Boombayah, dan Whistle.