Guns N Roses Masuk Jajaran Penghibur dengan Bayaran Tertinggi di Dunia

LOS ANGELES - Guns N Roses mencetak sejarah setelah berhasil masuk daftar penghibur dengan bayaran tertinggi di dunia untuk kali pertama. Di daftar tahunan Forbes itu, grup band yang juga dikenal sebagai GNR itu menduduki urutan ke-11 dengan meraup pendapatan USD84 juta (Rp1 triliun) dalam 12 bulan terakhir, sebelum dipotong pajak dan biaya manager.

Dilansir Sindonews dari Billboard, pendapatan GNR dalam 12 bulan terakhir melejit berkat tur mereka, "Not In This Lifetime". Tur yang menampilkan tiga personel asli Guns N Roses itu meraup lebih dari USD230 juta sejak diluncurkan pada April 2016.

Angka itu juga termasuk USD38 juta dari delapan konser yang digelar di Australia dan Selandia Baru. Tapi, angka itu tidak termasuk pemasukan mereka dari tujuh pasar Asia yang telah dikunjungi Guns N Roses pada kuartal pertama 2017.

Salah satu penghentian mereka di Australia, dua konser di Sydney, adalah yang terbesar keempat dari tur itu. Konser ini menghasilkan USD9,2 juta dari total 84.277 tiket yang terjual.

Penghasil pendapatan tertinggi dari tur itu adalah dua konser di New York City dimana 100,177 fans berhasil memberikan pendapatan lebih dari USD11,6 juta untuk GNR. Tur Amerika Utara pada musim panas lalu, dimana digelar 25 show di 21 kota, menghasilkan USD116,8 juta dengan lebih dari satu juta tiket terjual.

Tur "Not In This Lifetime" menampilkan personel klasik Guns N Roses. Mereka adalah Slash pada gitar, Duff McKagan pada bass dan Axl Rose pada vokal. Penampilan mereka didukung oleh Frank Ferrer (drum), Richard Fortus (gitar), Dizzy Reed (keyboard) dan Melissa Reese (keyboard).

Menurut Blabbermouth, band dengan line-up yang sama ini bakal kembali ke Amerika Utara untuk setidaknya 15 jadwal penampilan pada musim panas tahun ini. Tur ini dimulai pada 27 Juli di St Louis dan berakhir pada 8 September di San Antonio.

Guns N Roses memulai tur reuni yang sudah lama digosipkan dan lama dinantikan pada April 2016 dengan penampilan di sebuah klub di Hollywood. Mereka kemudian tampil di Las Vegas dan festival Coachella di California.

Musim panas tahun ini akan menandai 30 tahun perilisan debut album klasik Guns N Roses, "Appetite for Destruction". Album yang melahirkan hits seperti Sweet Child O’Mine, Welcome to the Jungle dan Paradise City itu dirilis pada 21 Juli 1987.

Sementara, daftar penghibur dengan bayaran tertinggi Forbes tahun ini dipuncaki oleh Sean “Diddy” Combs yang meraup USD130 juta. Kemudian disusul Beyonce dengan USD105 juta dan JK Rowling dengan USD95 juta. Berikut Top 10 penghibur dengan bayaran tertinggi 2017 versi Forbes.

1. Sean 'Diddy' Combs — USD130 juta (Rp1,7 triliun)

2. Beyonce — USD105 juta (Rp1,3 triliun)

3. JK Rowling — USD95 juta (Rp1,24 triliun)

4. Drake — USD94 juta (Rp1,22 triliun)

5. Cristiano Ronaldo — USD93 juta (Rp1,21 triliun)

6. The Weeknd — USD92 (Rp 1,2 triliun)

7. Howard Stern — USD90 juta (Rp1,17 triliun)

8. Coldplay — USD88 juta (Rp1,15 triliun)

9. James Patterson — USD87 juta (Rp1,13 triliun)

10. LeBron James — USD86 juta (Rp1,12 triliun)