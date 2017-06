Kirsten Dunst Kecewa Tak Diajak Main di Film Jumanji

LOS ANGELES - Satu lagi judul film hollywood yang akan melakukan reboot yakni berjudul Jumanji, yang nantinya akan menjadi Jumanji: Welcome to the Jungle. Para penikmat film yang populer pada 1995 tersebut dibuat penasaran dengan pilihan para pemainnya mendengar kanar tersebut.

Satu nama populer menjadi sorotan adalah Kirsten Dunst yang semasa kecilnya memerankan tokoh Judy Sheperd. Namun, saat ditanyakan kepada yang bersangkutan, Kirsten justru tak mengetahui pembuatan film itu dan mengungkapkan kekecewaanya.

"Sejujurnya aku bahkan tidak tahu kalau mereka membuat film Jumanji. Aku tersinggung kalau aku tidak terlibat di dalamnya," ujarnya sembari bercanda, dilansir Aceshowbiz.

Di samping itu, wanita berusia 35 tahun tersebut mengatakan ia akan bersedia jika bisa kembali membintanginya.

"Itu akan menjadi seru. Aku pastinya akan melakukan sesuatu kalau mereka menginginkan sesuatu," ujar aktris berambut blondie tersebut.