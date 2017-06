Ini Lho Adegan Favorit Dan Stevens di "Beauty and the Beast"

LOS ANGELES – Masih ingat dengan film Beauty and the Beast yang dirilis Disney pada awal Maret silam? Film yang dibintangi Dan Stevens dan aktris muda Emma Watson tersebut sukses besar di pasaran dengan meraup pendapatan sekira 502 juta dolar AS.

Pada Senin (12/6/2017), Stevens yang melakukan tanya dan jawab melalui Twitter akhirnya mengungkapkan adegan favoritnya dalam film tersebut. Menjawab pertanyaan penggemar, lelaki 34 tahun itu tidak menjadikan adegan perkelahian antara Beast dan Gaston serta scene ikonik Belle menari waltz sebagai adegan terbaik pilihannya.

Menurut Stevens, adegan terbaik dalam Beauty and the Beast adalah saat ia berada di dalam perpustakaan Beast. “Saya sangat semangat setiap kali melangkahkan kaki ke perpustaan Beast itu,” tulisnya seperti dilansir dari Entertainment Weekly.

Hal itu dapat dimengerti, mengingat lelaki kelahiran Croydon, Inggris itu merupakan lulusan Sastra Inggris Cambridge University. Meski terkenal sebagai aktor, Stevens memiliki latar belakang yang cukup kuat dalam dunia membaca dan sastra. Selain pernah menjadi juri dalam Man Booker Prize 2012, ayah dua anak itu juga tercatat sebagai kolumnis di The Telegraph.