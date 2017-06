Gisella Anastasia Galau Nonton Konser Ed Sheeran

JAKARTA - Konser Ed Sheeran yang akan digelar di Indonesia pada 9 November mendatang memang disambut sangat antusias. Mengetahui kabar itu, penyanyi Gisella Anastasia ternyata galau untuk menonton konser pelantun Shape Of You tersebut.

"Aku enggak tahu mau nonton atau enggak. Iya sudah tahu, November kan," ujar Gisel saat ditemui di YKAKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2017).

Hal itu dikarenakan tenyata istri Gading Marten tersebut sebelumnya sudah berencana untuk menonton konser Ed Sheeran di Melbourne, Australia pada Maret mendatang.

Gisel pun mengaku banyak menyukai lagu-lagu Ed Sheeran, seperti Shape Of You, Thinking Out Loud.

"Soalnya aku berpikiran nonton di Melbourne. Iya jadi bingung, soalnya di Melbourne lagi back to back sama Bruno," tutupnya.