VIDEO: Formasi Team Baru The Next Boy/Girl Band Aman Minggu Ini?

Di minggu ini formasi team boys dan girls dapat pujian yang baik dari para judges, tapi bukan berarti posisi mereka masih dalam posisi aman. Saksikan The Next Boy/Girl Band KAMIS pkl 20.00 WIB @Globaltvseru! #TNBGBGlobalTV #KerenSeindonesia

A post shared by The Next Boy/GirlBand GlobalTV (@thenextboygirlband.globaltv) on Jun 12, 2017 at 2:41am PDT