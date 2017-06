FOTO: Fans BTS Viralkan #4yearswithBTS

SEOUL - Tepat pukul 00.00 KST pada Selasa (13/6/2017) atau 22.00 WIB pada 12 Juni 2017 para penggemar BTS di seluruh dunia merayakan hari jadi pelantun Not Today tersebut di media sosial. Para A.R.M.Y (sebutan fans) ramai menggalakkan tagar berbunyi #4yearswithBTS di Twitter.

Tagar tersebut sukses menduduki peringkat pertama pada Trending Topic World Wide (TTWW) dan kedua di Indonesia. Ini menjadi penanda debut BTS yang terjadi pada 1 3 Juni 2013 dengan meluncurkan single album bertajuk "2 Cool 4 Skool" dan single No More Dream.

#4yearswithBTS thank you for everything, always stay happy and healthy. Love you all so much. ♡♡ pic.twitter.com/wZ1l1Ewxue