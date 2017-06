Cerita Film Terbaru Song Joong Ki Sudah Bocor

SEOUL - Battleship Island akan segera dirilis pada bulan Juli. Film yang dimainkan oleh Song Joong Ki dan So Ji Sub ini merilis bocoran mengenai alur ceritanya.



Mengutip Asianwiki, disutradarai oleh Ryu Seung Wan (sutradara 'Veteran') film The Battleship Island ini berkisah mengenai masa penjajahan Jepang. Terdapat 400 penduduk sipil Korea yang dipaksa menambang di Battleship Island mencoba melarikan diri.



Kemudian, Lee Kang-Ok (Hwang Jung-Min) muncul sebagai pemain band di Hotel Kyungsung. Dia memutuskan untuk pergi ke Jepang dengan tujuan melindungi putrinya.



Namun keputusannya itu membuatnya dirinya dibawa ke Battleship Island dengan paksa. Di Battleship Island ia melakukan segala cara untuk melindungi anak perempuannya.



Ia pun bertemu dengan Choi Chil-Sung (So Ji Sub) seorang fighter paling top di Kyungsung (nama lama dari 'Seoul'). Dia membuat kericuhan di Battleship Island, namun ia memiliki hati yang lembut.



Hingga bertemu dengan Park Moo Young (Song Joong-Ki) yang merupakan anggota dari grup penjunjung kemerdekaan Korea, ia memasuki Battleship Island diam-diam untuk menyelamatkan orang-orang.