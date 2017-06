Sah, Wonder Woman Geser Posisi The Mummy di Puncak Box Office

LOS ANGELES - Wonder Woman mengubur The Mummy yang dibintangi Tom Cruise dalam Box Office akhir pekan. Film yang dibintangi Gal Gadot itu sukses menghasilkan 57,2 juta Dolar AS di seluruh layar bioskop AS.

Sementara itu, film produksi Universal The Mummy hanya mengumpulkan 32,2 juta dolar dalam debutnya akhir pekan ini.

The Mummy tidak bisa menyaingi Wonder Woman produksi Warner Bros. yang memasuki akhir pekan keduanya. Film superhero itu dengan cepat mengantongi lebih dari 205 juta Dolar dari seluruh AS dalam dua pekan.

Hasil awal yang mengecewakan bagi The Mummy, yang dibuat dengan biaya sekitar 125 juta dolar, berarti awal yang lemah bagi dunia Dark Universe yang dikampanyekan Universal. The Mummy merupakan awal dari serangkaian film-film tentang monster yang siap untuk dirilis.

Sementara itu, film horor produksi A24 It Comes at Night menghasilkan 6 juta Dolar AS dalam pemutaran akhir pekan pertamanya. Dengan melihat pergeseran tersebut, maka sah jika Wonder Woman puncaki tangga Box Office Amerika Serikat.