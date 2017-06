Chris Evans Ragu Pensiun sebagai Captain America

LOS ANGELES - Rencana Chris Evans untuk gantung tameng Captain America dalam waktu dekat tampaknya belum akan terwujud. Aktor berusia 35 tahun itu mengindikasikan masih ingin memakai kostum pahlawan Marvel itu di film lain begitu kontraknya habis



Chris baru-baru ini menyelesaikan syuting Avengers: Infinity Film ini disebut sebagai film terakhirnya sebagai Steven Rogers/Captain America. Meski begitu, dia menyatakan akan senang jika bisa kembali memerankan peran itu lagi setelah kedua film tersebut.



“Captain America itu menyenangkan untuk diperankan—dan Marvel punya sentuhan Midas. Ini adalah anugerah yang terus mengalir,” ujar Chris seperti dikutip Contactmusic.



Sejauh ini, Chris telah memenuhi kontraknya untuk memerankan Captain America dalam 6 film Marvel. Kontrak ini telah dia penuhi dengan membintangi Avengers: Infinity War atau Avengers 3. Tapi, begitu Marvel berniat membuat film keempat, Chris pun berubah pikiran karena film itu punya kaitan dengan film ketiga.



“Saya kontrak enam film dengan Marvel, jadi saya bisa katakan setelah Avengers ketiga, kontrak saya selesai. Tapi, mereka mau membuat film ketiga dan keempat Avengers sebagai film bersambung. Mereka bilang, mereka punya banyak karakter lain di film itu—Guardians of the Galaxy, Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange, Ant Man—dan tidak bisa memasukkan mereka semua di satu film,” papar Chris kepada The Telegraph.



Meski tidak mengungkapkan apa yang akan terjadi pada Captain America, Chris mengungkapkan alasannya untuk memperpanjang kontraknya hingga film keempat Avengers. Baginya, keterlibatan Captain America di film itu masuk akal karena akan mengakhiri semuanya.



Memang sulit untuk membayangkan Marvel Cinematic tanpa salah satu karakternya yang begitu integral. Tapi, Chris tampaknya ingin memenuhi komitmennya. Dia juga mengakui gengsi yang diberikan kepadanya dan melihat kembali pengalaman saat membuat film yang dia bintangi.



“Saya sudah berada di lokasi dimana kalian bisa mendapatkan perasaan dimana semua orang membuat film berbeda. Sutradaranya, aktornya, produsernya. Marvel punya cara untuk memastikan bahwa pada hari syuting dimulai, semua orang membuat makanan yang sama,” tutur Chris seperti dikutip ComicBook.com.



Avengers: Infinity War saat ini sedang dalam proses produksi dan dijadwalkan tayang perdana pada 4 Mei 2018 di Amerika Serikat. Sekuelnya, Avengers 4, baru akan mulai syuting beberapa bulan ke depan. Film ini bakal tayang perdana pada 3 Mei 2019 di Amerika Serikat. Kedua film ini disutradara Anthony dan Joe Russo.