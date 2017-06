Wow, Kurang dari Seminggu "Untitled, 2014!" Ditonton Lebih dari 11 Juta Kali di YouTube

SEOUL - Kabar baik datang dari G-Dragon! Sejak dirilis pada 8 Juni 2017 di YouTube, single terbaru G-Dragon, Untitled, 2014, ditonton lebih dari 10 juta kali. Berdasarkan pantauan Okezone, pada pukul 11.55 WIB, video yang diunggah oleh akun BIGBANG itu telah ditonton 11.289.143 kali, disukai 662.267, dan dibanjiri 61.376 komentar.

Di kolom komentar, pemilik akun @Kwon Jiyongie menyelamati pemilik suara sengau itu atas penjualan Kwon Ji Yong yang menembus angka 1 juta kopi di China. “Album digital G-Dragon terjual lebih dari 1 juta kopi di China. Selamat GD!” tulisnya.

“Ditonton 10.231.422 kali hanya dalam 3 hari. (emoji) Raja kami kembali (emoji) tulis @Hey I’m Paula.

“Ini bukan album of the year. Ini USB of the year 2017,” gurau @Lee Mon yang menanggapi cara unik G-Dragon melepas album barunya ke pasaran.

Menariknya lagi, video klip Untitled, 2014 awalnya diagendakan melakukan pengambilan gambar di beberapa lokasi. Namun akhirnya, tim produksi memutuskan untuk melakukan syuting di satu tempat dan video klip difokuskan pada kekuatan akting G-Dragon dan melodi sendu Untitled, 2014.

Selain berjaya di YouTube, album solo terbaru G-Dragon itu juga mendapat respons positif dari pasar. Di dalam negeri, album mini bertajuk Kwon Ji Yong itu bertengger di puncak tangga lagu. Meski sempat memuncaki puncak tangga album iTunes pada 9 Juni 2017, hari ini (12/6/2017), Kwon Ji Yong berada di peringkat ketiga. Posisi pertama ditempati oleh Lady Antebellum melalui album Heart Break, diikuti Wonder dari Hillsong UNITED.

Sebagai informasi, satu hari setelah Kwon Ji Yong dirilis, album itu merangkak naik di posisi puncak di 39 negara, seperti Amerika Serikat, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Swedia, Turki, Vietnam, Singapura, Rusia, Spanyol, dan Thailand.

Untuk mempromosikan album barunya, penyanyi 28 tahun itu dijadwalkan menggelar konser “ACT III, M.O.T.T.E” di Makau, pada 17-18 Juni 2017.