Angelina Jolie Dilirik untuk Peran Misterius Dalam X-Men: Dark Phoenix

LOS ANGELES - Film X-Men: Dark Phoenix dikabarkan melirik dua bintang besar untuk sebuah peran misterius. Mereka adalah Angelina Jolie dan Jessica Chastain.



Dalam sebuah acara film, Jeff Sneider dari Tracking Board, mengatakan Angelina Jolie kemungkinan akan membintangi film superhero tersebut. Namun, Jeff juga menambahkan bahwa Jessica Chastain juga menjadi target untuk peran yang sama.



Ini bukan kali pertama Angie—begitu Angelina Jolie biasa disapa—dikabarkan terlibat dalam film produksi Marvel. Sebelumnya, ibu enam anak itu pernah dikabarkan akan menjadi sutradara film Captain Marvel untuk Marvel Studios. Tapi ketika Anna Bodden dan Ryan Fleck dikonfirmasi untuk mengarahkan proyek tersebut, rumor tersebut pun berakhir.



Sementara, Jeff berspekulasi bahwa Jessica mungkin bakal menjadi orang yang akan memainkan peran misterius di Dark Phoenix. Jika benar, Chastain mungkin akan bergabung kembali dengan James McAvoy, yang sebelumnya pernah membintangi film drama The Disappearance of Eleanor Rigby pada tahun 2013 bersama dirinya.



Jessica kabarnya sangat ingin memiliki peran dalam film terbaru ini. Namun hingga kini masih belum ada pengumuman resmi dari Marvel apakah Angie atau Jessica yang akan membintangi film Dark Phoenix. Sejauh ini hanya diketahui bahwa bintang film Game of Thrones, Sophie Turner akan menampilkan perannya sebagai Jean Gray versi muda dari X-Men: Apocalypse.



Dilansir Aceshowbiz, X-Men: The Dark Phoenix dijadwalkan untuk memulai proses produksi pada bulan ini. Film ini akan dirilis di seluruh bioskop AS pada tanggal 2 November 2018.