Wah, Shahrukh Khan Akan Serahkan Gelar Raja Bollywood ke Riteish

MUMBAI – Aktor Shahrukh Khan (SRK) berencana melepas julukannya sebagai Raja Bollywood. Hal itu terungkap saat dirinya diwawancarai bersama dengan Riteish Deshmukh di acara yang bertajuk Chori Ka Interview.

Dalam wawancara tersebut, SRK akan menyerahkan gelar Raja Bollywood kepada Riteish. Apa yang dikatakan SRK ini karena aktor yang tengah naik daun itu sangat menyukai film terbaru yang dibintangi olehnya yang berjudul Bank Chor.

Dilansir Sindonews dari Indian Express, pernyataan Riteish ini membuat SRK kagum dan akan segera memberikan gelar Raja Bollywood kepadanya. Apalagi, gelarnya tersebut memang sudah menjadi incaran beberapa aktor India, mengingat SRK memang terkenal sebagai raja perfilman India, di mana film yang dimainkannya selalu laris ditonton karena memiliki cerita yang menarik.

Melihat hal itu, Karan Johar kagum kepada SRK yang akan menyerahkan status Raja Bollywood kepada Riteish. Apalagi, bintang My Name Is Khan ini merupakan sahabat dekatnya sejak lama, sejak bermain di film Kuch Kuch Ho Ta Hai.

Tentunya menyerahkan status yang melekat di SRK ini memang tidak mudah. Sebab, dirinya memang selektif dengan beberapa aktor baru yang menginginkan gelarnya.

Sementara itu, film SRK yang berjudul Bank Chor akan bersaing dengan film Salman Khan bertajuk Turbulence. Persaingan dua film itu lantaran jadwal rilis filmnya sama.