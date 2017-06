OKEZONE MUSIC CHART: Dua Lagu Psy Rajai Tangga Musik K-Pop

SEOUL – Minggu ini, dua lagu andalan Psy sukses bertengger di puncak tangga musik K-Pop. Penyanyi yang berada di bawah naungan YG Entertainment itu, melambungkan lagu I Luv It ke puncak tangga lagu, diikuti New Face di peringkat kedua.

Posisi ketiga diisi oleh Unnies, girlband jebolan acara varietas Sister’s Slam Dunk dengan lagu andalan mereka, Right. Dengan begitu, Psy dan Unnies sukses mendepak TWICE yang pada minggu lalu berada di posisi puncak. Girlband besutan JYP Entertainment yang terbentuk pada tahun 2015 itu, harus puas berada di posisi keenam dengan tembang andalan mereka, SIGNAL.

Pada peringkat empat ada If I Get Drunk Today dari Suran ft. Changmo, diikuti Palette milik IU ft. G-Dragon. Menariknya, tiga artis YG Entertainment sukses menembus sepuluh besar tangga lagu K-Pop pada minggu ini. Selain Psy dan Sechs Kies yang berada di posisi ketujuh dengan Be Well, WINNER dengan Really Really pun sukses menduduki peringkat kedelapan.

Berikut urutan lengkap tangga lagu National Digital Singles Ranking versi Gaon Chart dilansir dari Allkpop:

1. Psy - I Luv It

2. Psy - New Face

3. Unnies - Right

4. Suran ft. Changmo - If I Get Drunk Today

5. IU ft. G - Dragon-palette

6. TWICE - SIGNAL

7. Sechkies - Be Well

8. WINNER - Really Really

9. Hyukoh - TOMBOY

10. Hyorin x Changmo - Blue Moon