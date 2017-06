Insiden Naiknya Penggemar ke Atas Panggung Konser "ACT III" G-Dragon

SEOUL - Banyak kejutan dalam konser tur dunia G-Dragon yang bertajuk "ACT III, M.O.T.T.E" di Seoul World Cup Stadium, Sabtu malam (10/6/2017). Selain menghadirkan CL dan IU ke atas panggung, kejutan lain datang dari penonton.

Dalam sebuah video berdurasi 9 detik, netizen mengunggah tingkah nyeleneh seorang penonton di atas panggung.Perempuan yang membawa stick light itu menarik jaket G-Dragon dan memeluknya, saat lelaki 29 tahun itu melantunkan OBSESSION, tembang duetnya bersama T.O.P.

G-Dragon tampak tak terlalu terganggu dengan tingkah penggemarnya itu dan tetap melanjutkan pertunjukan. Pihak keamanan kemudian bergegas naik ke atas panggung dan menarik turun perempuan tersebut.

Video yang diunggah @jisoo­­_35 ke Twitter itu hingga saat ini telah di-retweet lebih dari 19.000 kali dan disukai 8.764 kali. Beragam komentar pun diberikan netizen terkait video itu. “Aku pikir perempuan itu hanya penari atau semacamnya. Dia sepertinya sedang mabuk,” celoteh pemilik akun @dearKTH_

Komentar itu pun ditanggapi @futuredistant17, dengan mengatakan “Ya, awalnya aku pun berpikir serupa. Dia sepertinya belum sadar (dari mabuknya).”

Yes. I even thought that girl is just a dancer or what. She looks like drunk too.