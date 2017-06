OKEZONE MUSIC CHART: Despacito Masih Rajai Tangga Lagu Dunia

JAKARTA - Lagu berbahasa Spanyol yang berjudul Despacito milik Luis Fonzi & Daddy Yanke feat Justin Bieber masih merajai tangga lagu billboard selama dua pekan terakhir.

Sementara itu, di posisi lainnya disusul oleh lagu milik Bruno Mars, Ed Sheeran, Stay milik Zedd & Alessia Cara sampai kolaborasi The Chainsmokers & Coldplay yakni Something Just Like This. Berikut adalah tangga lagu musik dunia versi Billboard yang telah dirangkum Okezone;

1. Despacito - Luis Fonzi & Daddy Yanke feat Justin Bieber

2. That's What I Like - Bruno Mars

3. I'm The One - DJ Khaled feat Justin Bieber

4. Humble - Kendrick Lamar

5. Shape Of You - Ed Sheeran

6. Mask Off - Future

7. Stay - Zedd & Alessia Cara

8. Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay

9. XO Tour Llif3 - Lil Uzi Vert

10. Congratulations - Post Malone feat Quavo