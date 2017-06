Isi Acara Ramadan, Glenn Fredly: Karena Lagu Mempersatukan

JAKARTA - Glenn Fredly menjelaskan bahwa lagu bisa mepersatukan semua orang. Hal itu diserukannya saat mengisi acara Ramadan Jazz Festival 2017 yang dihelat di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat.

"Karena kami hidup besar karena lagu mempersatukan kami," teriak Glenn Fredly.

Selain itu, Glenn juga menambahkan bahwa dirinya begitu mendukung acara ini. Bagaimana tidak, acara yang begitu berbeda dengan acara pada umumnya yang diadakan di halaman tempat ibadah, justru ini menjadi hal yang unik.

"Saya pastinya tertarik, tanpa panjang lebar memikirkan untuk men-support," tandasnya.

Dalam acara yang diadakan Remaja Islam Masjid Cut Meutia (RICMA), Glenn berhasil menghipnotis para penonton untuk bergoyang dan bernyanyi bersamanya. Dirinya pun, membuka acara tersebut dengan lagu hitsnya yang berjudul You Are My Everything.

Acara Ramadan Jazz Festival memang berlangsung setiap tahunnya. Terhitung ini sudah menjadi tahun ketujuh acara ini rutin digelar. Nama-nama seperti Maliq & D' Essentials, Monita Tahalea, Mondo Gascaro juga akan tampil memeriahkan acara tersebut.