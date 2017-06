Glenn Fredly Beraksi di Ramadan Jazz Festival

JAKARTA - Glenn Fredly turut mengisi kegiatan dalam acara Ramadan Jazz Festival yang diadakan para Remaja Islam Masjid Meutia (RICMA). Dalam kesempatan kali ini, Glenn berhasil menghibur para remaja Islam yang turut hadir.

Lagu You Are My Everything menjadi pembuka acara tersebut. Dengan memakai setelan kemeja putih lengkap dengan topi, Glenn menggoyang acara itu. Glenn pun memyapa para penonton yang begitu riuh gembira.

"Are you ready!," teriak Glenn Fredly.

Acara musik ini memang telah berjalan setiap tahun sekali. Tahun ini pun satu-satunya gelaran musik jazz di bulan Ramadan ini memasuki tahun ketujuh.

Tak hanya Glenn Fredly yang nanti akan menjadi bintang tamu dalam gelaran acara yang diadakan dua hari yakni 9 - 10 Juni 2017 yang bertempat di Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat.

Nama beken seperti Maliq & D' Essentials, Monita Tahalea, Mondo Gascaro akan masih akan menghibur.