LIRIK LAGU: RAN - Mager

JAKARTA - Grup band RAN kembali hadir dengan single terbaru dari album self titled mereka. Kali ini giliran lagu Mager yang menjadi single ketiga setelah Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru dan Ombak Asmara.

Mager mengisahkan tentang kemalasan seseorang untuk menjalankan aktivitas apapun. Ini menjadi pengalaman lagu baru bagi Rayi, Asta dan Nino lantaran menggunakan judul dan lirik yang nyeleneh serta tak berunsur tentang percintaan seperti biasanya. Yuk simak lirik lagu Mager berikut ini.

Hari yang indah, dan ku punya banyak rencana

Tapi ku mager, tapi ku mager

Ingin berjumpa, menghabiskan waktu bersama

Tapi ku mager, tapi ku mager

Pada suatu hari di pagi yang berembun

Alarmku berbunyi ku terbangun

Dengan penuh usaha ku membuka mata

Dan ku intip dunia lewat jendela

Di luar matahari bersinar

Menyapa dengan mata berbinar

Mengajakku jalan-jalan

Tapi kaki malas berjalan

Ku buk anotifikasi

Teman-temanku mengajak pergi

Tapi ku malah tidur lagi

Hari yang indah, dan ku punya banyak rencana

Tapi ku mager, tapi ku mager

Ingin berjumpa, menghabiskan waktu bersama

Tapi ku mager, tapi ku mager

Mager Mager Mager

Kemarin niat berolahraga

Entah kenapa kok hilang tenaga

Banyak fikiran (enggak juga)

Ya emang cuma lagi malas aja

Mau makan (mager)

Jalan-jalan (mager)

Nongkrong di resto sambil pacaran (mager)

Mau mandi (mager)

Gosok gigi (mager)

Mendingan aku tidur lagi

Hari yang indah, dan ku punya banyak rencana

Tapi ku mager, tapi ku mager

Ingin berjumpa, menghabiskan waktu bersama

Tapi ku mager, tapi ku mager

Hari yang indah, dan ku punya banyak rencana

Tapi ku mager, tapi ku mager

Ingin berjumpa, menghabiskan waktu bersama

Tapi ku mager, tapi ku mager

Rapp :

It's a beautiful day

But I'm feelin kind of lazy

Wanna stay in a just watch on series

Don't wanna get up some wanna ask see me

Would you play the newest episode of Game of Throne

I like that, that you told me right that, okay

And I'm ordered a pizza with the online app

I'mma check my email

But I wanna just eat, chil, sleep

Wake up and go back to sleep again

Ooh bodo amat

Cinta padamu

Padahal BM, jalan-jalan

Tapi ku mager, mager

Ingin berjumpa menghabiskan waktu bersama

Tapi ku mager, tapi ku mager

(Pada suatu hari pagi yang berembun)

Ingin berjumpa menghabiskan waktu bersama

Tapi ku mager, tapi ku mager

(Dengan penuh usahaku membuka mata)

Ingin berjumpa menghabiskan waktu bersama

Tapi ku mager, tapi ku mager

Hari yang indah, dan ku punya banyak rencana

Tapi ku mager, tapi ku mager

Ingin berjumpa, menghabiskan waktu bersama

Tapi ku mager, tapi ku mager