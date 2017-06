FOTO: Pasca Bom Manchester, Ariana Grande Lanjutkan Tur 'Dangerous Woman'

PARIS – Ariana Grande sempat mengumumkan akan menunda tur dunia “Dangerous Woman” pasca ledakan bom di Manchester akhir Mei 2017 lalu. Kini, dua minggu setelah tragedi nahas itu, Ariana sudah kembali melanjutkan tur “Dangerous Woman.”

Paris menjadi kota pertama yang dikunjungi Ariana untuk konser setelah peristiwa Manchester, Rabu 7 Juni 2017. Bertempat di AccorHotels Arena, Ariana menghibur ribuan fans dan pecinta musik dengan lagu-lagu hitsnya.

Menurut sejumlah fans yang menonton, Ariana terlihat emosional saat konser di Paris. Kekasih Mac Miller itu tampak sangat emosional terutama ketika menyanyikan One Last Time dan Somewhere Over the Rainbow.

Usai konser, Ariana mengungkapkan kelegaannya karena konsernya kali ini berjalan lancar. Penyanyi 23 tahun itu juga merasa senang karena bisa kembali naik ke atas panggung melanjutkan tur dunianya.

“Pertunjukkan pertama malam ini. Memikirkan malaikat-malaikat kita di setiap jalan. Aku mencintai kalian dengan seluruh hatiku. Bersyukur dan luar biasa bangga pada band, dancer, dan semua kruku. Aku mencintai kalian, aku mencintai kalian,” tulis Ariana di Instagram sembari mengunggah foto Menara Eiffel.