Not Today, Video Klip Tercepat BTS yang Ditonton 100 Juta Kali

SEOUL – Not Today menjadi video klip atau MV terbaru Bangtan Boys (BTS) yang ditonton sampai 100 juta kali. Tak tanggung-tanggung, lagu baru itu juga mencatatkan diri sebagai MV BTS yang paling cepat meraih angka view 100 juta.

Seperti dilansir Soompi, Kamis (8/6/2017), Not Today yang dirilis pada 20 Februari 2017 menyentuh angka 100 juta view per 8 Juni. Artinya, karya terbaru boyband asal Korea Selatan ini hanya membutuhkan waktu 109 hari untuk bisa mencapai jumlah view 100 juta kali.

Not Today menggeser MV lain BTS, yaitu Blood, Sweat, & Tears yang sebelumnya mencatatkan diri sebagai video klip tercepat boyband asuhan BigHits Entertainment tersebut yang ditonton 100 juta kali. Blood, Sweat, & Tears berhasil mengumpulkan 100 juta view dalam waktu 133 hari sejak dirilis.

Meski menjadi yang tercepat dalam catatan rekor pribadi BTS, namun Not Today menjadi MV ketiga tercepat yang berhasil ditonton 100 juta kali dalam sejarah K-POP Korea. Posisi pertama diduduki oleh dua MV dari girlband TWICE, yakni TT dan Knock Knock.

Sementara itu, Not Today menjadi MV ke-6 BTS yang sudah ditonton 100 juta kali oleh netizen. Sebelum Not Today sudah ada Dope, Fire, Boy in Luv, Save Me, dan tentunya Blood, Sweat, & Tears.