Selena Gomez Bantah Akan Kolaborasi dengan The Weeknd

LOS ANGELES – Fans yang sudah ingin mendengarkan suara Selena Gomez dan The Weeknd dalam satu lagu dipastikan harus bersabar lebih lama. Pasalnya, kolaborasi pasangan kekasih itu tak akan terjadi dalam waktu dekat.

Dalam sebuah wawancara radio di Boston akhir bulan lalu, Selena mengungkap jika dia dan The Weeknd belum ada rencana untuk berduet. Penjelasan Selena ini sekaligus membantah rumor yang mengatakan jika ia sudah menyiapkan lagu duet dengan sang kekasih.

“Tidak, kami tidak berduet. Aku tak bisa memberi orang-orang itu (fans) apa yang mereka inginkan. Aku minta maaf dan (gosip) itu tak benar,” jelas mantan kekasih Justin Bieber itu dikutip dari Seventeen.

RUMOR || Selena & Abel will release a song together titled "In Her Element" produced by Max Martin pic.twitter.com/ZLJOGkE5ds — The SG Team (@The_SGTeam) May 22, 2017

Sebelumnya ramai beredar rumor yang mengatakan jika Selena dan The Weeknd sudah siap merilis lagu duet mereka. Keyakinan itu semakin kuat setelah di halaman Wikipedia Selena tertulis lagu berjudul In Her Element yang akan dinyanyikannya dengan The Weeknd.

Walau saat ini membantah, bukan berarti kolaborasi Selena dan The Weeknd tak akan pernah terjadi. Melihat track record Selena selama ini, dia selalu berduet dengan kekasih atau pria yang berhubungan dengannya. Sebut saja lagu I Want You to Know yang dinyanyikan dengan Zedd pada 2015 saat mereka digosipkan pacaran dan duet dengan Justin Bieber pada 2012 yang tak pernah dirilis secara resmi.