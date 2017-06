Cher akan Tampilkan Kisah Hidup dalam Pertunjukan Broadway

NEW YORK - Perjalanan hidup seseorang digubah dalam rupa buku dan film mungkin sudah biasa. Namun Ratu Pop Amerika Serikat, Cher, lebih memilih kisah hidup dan perjalanan kariernya diadaptasi ke atas panggung Broadway. Kabar itu dibocorkan penyanyi berusia 71 tahun itu melalui akun Twitter pribadinya, pada Selasa (6/6/2017), pukul 17.50 waktu setempat.

“Baru saja menerima telefon dari penulis dan sutradara pertunjukan. Akan ada pertunjukan bersama para aktor, penari, penyanyi. Ini akan tampil pada Broadway 2018,” tulisnya.

Just got off phone w/Writer & Director of musical. There Will 🐝 performance in THEATRE WITH ACTORS,DANCERS,SINGERS‼️

IT'll 🐝ON BROADWAY 2018