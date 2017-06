OKEZONE MUSIC CHART: Twice vs Psy di Puncak Tangga Lagu K-Pop

SEOUL - Persaingan perebutan tahta tangga lagu musik k-pop saat ini tengah dialami oleh TWICE dan PSY. Meski hadir dengan dua single yaitu I Luv It dan New Face, solois asal YG Entertainment tersebut tak mampu menggeser Tzuyu cs dalam tanga lagu.

Selain keduanya, boygroup WINNER harus rela berada diurutan bontot lewat lagu Really Really yang menjadi momen comeback perdana mereka setelah ditinggal oleh member Nam Taehyun.

Keunggulan TWICE juga menduduki peringkat utama dalam kategori Online Downloads For the Week pada pekan akhir Mei 2017. Sementara itu untuk kategori Physical Album Ranking diduduki oleh SEVENTEEN untuk album Al1 dan Song Sung at Karaoke dipuncaki oleh Goo Yoon Heo Marry Me.

Yuk, simak 10 urutan tangga lagu National Digital Singles Ranking versi Gaon Chart dilansir Allkpop:

1. TWICE - Signal

2. PSY - I Luv It

3. PSY - New Face

4. Unnies - Right?

5. San E ft. Bolppaglgan4 - Mohae

6. Suran ft. Changmo (produser oleh Suga 'BTS') - Wine

7. IU ft. G-Dragon - Pallete

8. Urban Zakapa - Alone

9. Bolppalgan4 - You and Me Since the Beginning

10. WINNER - Really Really