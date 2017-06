OKEZONE MUSIC CHART: Despacito Rajai Pop Internasional

JAKARTA - Despacito milik Luis Fonzi & Daddy Yankee feat Justin Bieber masih merajai top chart Billboard. Hal ini menandakan lagu tersebut masih diminati oleh para pendengar musik dunia. Bagaimana tidak, lagu yang dinyanyikan dalam bahasa Spanyol itu berhasil membuat para pencinta musik dunia mengapresiasi musik tersebut.

Sementara itu, posisi kedua masih diikuti oleh nama-nama beken seperti Bruno Mars dengan single hitsnya berjudul That's What I Like, lalu End Sheeran berada posisi kelima dengan singlenya berjudul Shape Of You. Tak disangka pula lagu Stay milik Zedd & Alessia Cara merangsak naik ke posisi tujuh menggeser Something Just Like This milik The Chainsmokers feat Coldplay yang harus puas pada posisi kedelapan.

Berikut tangga lagu musik dunia menurut Billboard:

1. Despacito - Luis Fonzi & Daddy Yankee feat Justin Bieber

2. That's What I Like - Bruno Mars

3. I'm The One - Dj Khaled feat Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne

4. Humble. - Kendrick Lamar

5. Shape Of You - Ed Sheeran

6. Mask Off - Future

7. Stay - Zedd & Alessia Cara

8. Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay

9. XO TOUR Lif3 - Lil Uzi Vert

10. It Ain't Me - Kygo X Selena Gomez