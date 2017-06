Harga Tiket Konser CNBLUE di Indonesia Bikin Gigit Jari

JAKARTA - Di balik kabar bahagia perihal kedatangan band CNBLUE ke Indonesia terdapat reaksi sedih dari para fans. Pasalnya, konser bertajuk 2017 CNBLUE LIVE {BETWEEN US} IN JAKARTA tersebut mematok harga fantastis.

Kabar tersebut terungkap dalam unggahan promotor IME Indonesia dalam akun media sosial mereka yang membagi tiga kategori tiket penonton yakni VIP, GOLD, dan SILVER. Namun, tak ada harga di bawah Rp 1 juta seperti konser-konser artis Korea Selatan lainnya. Berikut rinciannya :

VIP : Rp 2.800.000,- (free standing)

GOLD : Rp 2.200.000,- (free standing)

SILVER : Rp 1.500.000,- (ascending numbered seating)

Hal ini membuat fans protes dan mulai membandingkan dengan kehadiran pelantun Between Us di Jakarta empat tahun lalu.

"Aigooo ngeri amattt price list nya," tambah @tiyas.iyas24.

"Ya alloh mahal banget yg tdnya semangat45 klo ada yg di bawah 1juta... Jd batal dah ini mah 😭😭 nangis jamaah gengs," tambah @leetiee.

"Mahalnyaaaa kirain ada yanh dibawah 1 -..- pupus harapan ini mah ci aing," tambah @rifanisani.

"yg thn 2013 kmrn BlueMoon cukup memuaskan dgn hrg tiket yg trjangkau ya 😊 tp kali ini trmasuk sngt mahal, smga aja memuaskan sprt tahun 2013 dlu," tulis @amaylira_ang03.

Konser band beranggotakan Jung Yong Hwa, Lee Jung Shin, Lee Jong Hyun, dan Kang Min Hyuk ini akan diselenggarakan pada Sabtu, 15 Juli 2017 pukul 18.30 WIB di Hall 5&6, Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang. Ini menjadi kedatangan kedua mereka setelah konser pada 2013 lalu.