Will Tsai, Pesulap Pesaing Demian di Acara Pencarian Bakat Amerika

Will Tsai (Foto: Youtube)

NEW YORK – Beberapa hari terakhir audisi America’s Got Talent menjadi perbincangan netizen Indonesia. Hal itu dikarenakan aksi sulap Demian Aditya yang menghebohkan. Ternyata, bukan hanya Demian saja pesulap yang tampil di ajang pencarian bakat tersebut. Pesulap kelahiran Taiwan, Will Tsai, 33, juga menghebohkan panggung America’s Got Talent dengan aksi sulapnya.

Will Tsai melakukan aksi sulap tak lama sebelum Demian, video keduanya sama-sama diunggah pada Selasa (30/5/2017). Will Tsai memperagakan aksi sulap memunculkan dan menghilangkan koin. Dia beraksi di depan kamera yang membuat seluruh gerakan tangannya terekam.

“Saya belum pernah memperagakan aksi ini di depan siapapun, saya membuatnya khusus untuk acara ini,” ucap Will menjawab pertanyaan salah satu juri, Howie Mandel.

Will kemudian menyiapkan empat koin dan empat kertas. Dua benda itu disusun di sebuah papan mirip pigura foto. Awalnya Will hanya memindah kertas yang menutupi koin,namun lama kelamaan koin turut berpindah tempat secara misterius. Aksi sulap Will semakin memukai saat ia berhasil menghilangkan kartu dan memindah posisi koin tanpa alat bantu dan penutup.

Pertunjukan Will ditutup saat Will mengubah keempat koin menjadi kelopak bunga mawar tanpa alat bantu apapun. Aksi Will mendapat sambutan meriah, bahkan keempat juri dan hampir seluruh penonton memberikan tepuk tangan sambil berdiri.

Dilansir Shanghaiist.com,meski berdarah Taiwan, Will sudah berdomisili di Vancouver, Kanada sejak usianya 15 tahun. Bukan berasal dari keluarga berada, Will harus mengambil tiga pekerjaan paruh waktu untuk membantu orang tua.

Suatu hari, Will bertemu dengan komunitas pesulap jalanan. Ia mengaku sudah mendalami sulap selama 13 tahun. Will berharap pertunjukannya di America’s Got Talent menjadi awal kesuksesannya di dunia sulap.

“Will Tsai baru saja menampilkan sulap terbaik dalam America’s Got Talens,” ucap juri yang dikenal galak, Simon Cowell.