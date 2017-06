Bikin Iri, Nikita Mirzani Pamer Hadiah dari Celine Dion

JAKARTA – Rasa bahagia tengah menyelimuti Nikita Mirzani, yang mendapat hadiah spesial dari idolanya, Celine Dion. Artis yang lekat dengan sensasi itu sangat senang mendapatkan tanda tangan pelantun My Heart Will Go On pada sampul buku miliknya.



Kebahagiaan Niki (sapaan akrab Nikita Mirzani) terlihat dari foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @nikitamirzanimawardi_17. Dalam foto itu, ia memperlihatkan tanda tangan sang diva internasional dengan bangga.



Sebuah buku bertajuk Celine terpampang di Instagram Niki lengkap dengan tanda tangan sang diva, "to Nikita love Celine." Niki lantas menumpahkan kebahagiaan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Celine Dion. Ia mengaku sebagai salah satu penggemar berat Celine Dion.



"Aku selalu suka dengan semua lagunya. Memiliki tanda tangannya di bukuku merupakan kehormatan besar untukku. Dengan ini, aku akan menjadi penggemar terbaik yang pernah ada. Terima kasih @celinedion," tulis Niki pada keterangan foto yang diunggah.



Unggahan Niki lantas membuat warganet heboh. Mereka mengaku iri dengan keberuntungan Niki yang mendapat tanda tangan dari Celine Dion.



“Ikhhh beruntung banget kak Niki bisa dapat buku sama tanda tangannya, bikin iri sumpah, kepengin banget,” tulis @ade2208.



“Keren mbak Niki. Pengin deh lihat orangnya langsung. Kemarin penampilannya di Billboard juga bagus banget 20 Years My Heart Will Go On,” sambung @adhie_nugroho.



Sementara itu, saat ini Niki tengah berada di Naples, Italia. Ia memilih menjalankan puasa sembari berlibur bersama pria bule yang disebut-sebut sebagai kekasihnya. Ia kerap memamerkan kedekatan bersama pria tersebut melalui unggahan story.