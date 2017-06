Jelang Konser Amal Manchester, Ariana Grande Akhirnya Tiba di London

LONDON - Ariana Grande akhrinya tiba di Bandara Stansted, London pada 2 Juni kemarin. Kedatangan Grande tersebut menyusul dengan akan diadakannya konser amal One Love Manchester pada 4 Juni mendatang.



Pelantun tembang mega hits Side to Side itu terlihat tampil kasual dengan pakaian putih longgar dipadukan celana jeans berwarna gelap. Semenjak menginjakkan kaki di bandara, Grande pun langsung mendapatkan penjagaan ketat.



Di samping itu, konser One Love Manchester pun akan mendapatkan pengawalan serupa. Pihak aparat kepolisian setempat siap menambahkan personel dengan senjata lengkap di lapangan. Mereka juga akan lebih ketat kala melaksanakan pemeriksaan kepada para penonton yang hadir.



"Kami memiliki sumber daya yang berdedikasi, dengan sejumlah besar petugas dari GMP dan rekan dari pasukan lain, beberapa di antaranya akan dipersenjatai," kata seorang komandan Greater Manchester Police dalam sebuah pernyataan di Twitter.



Konser One Love Manchester sendiri di gelar untuk para korban bom Manchester di konser Grande pada 22 Mei lalu. Imbas dari tragedi nahas tersebut 22 orang dinyatakan meninggal dunia dan 50 orang luka-luka.



Konser amal ini tentu saja langsung menarik perhatian publik mengingat Grande tetap berani menginjakkan kaki di kota yang meninggalkan luka mendalam baginya. Buktinya, tiket yang dijual 1 Juni 2017 pun sudah sold out dalam hitungan menit.



Sementara itu, nama Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry hingga Niall Horan dipastikan akan turut terlibat pada pegelaran konser yang akan dihelat di Lapangan Kriket Emirates Old Trafford di Manchester tersebut. Demikian seperti dilansir Eonline.