Wah, Tyga Cemburu Kylie Jenner Umbar Kemesraan dengan Travis

LOS ANGELES - Kencan terbaru Kylie Jenner dan Travis Scott rupanya menyita perhatian sang mantan, Tyga. Rapper 27 tahun itu kedapatan cemburu buta saat melihat Scott secara terang-terangan umbar kemesraan dengan Kylie.

Terbukti bapak satu orang anak itu baru saja menyukai salah satu komentar penggemar di Instagram. Tyga setuju dengan komentar negatif penggemar yang menyerang Scott.

"Let hed know she DON'T get the Juice," bunyi komentar tersebut pada foto Kylie dan Scott yang diunggah di Instagram.

Dilansir Aceshowbiz, istilah yang digunakan sang penggemar itu menunjukkan bahwa adik Kendall Jenner tersebut tidak memiliki seseorang yang baik. Itu berarti Tyga bisa dibilang selangkah lebih unggul dari Scott.

Tyga dianggap lebih pantas bersanding dengan Kylie. Padahal hubungan asmara duo sejoli itu sudah kandas beberapa waktu lalu. Dan Kylie sendiri sudah mendapatkan tambatan hati Lain, yaitu Travis Scott.

Kendati demikian seorang sumber menjelaskan Tyga sempat memperjuangkan cintanya dengan Kylie. Hanya, ia memilih menyerah.

"Tyga cukup banyak menyerah kepada harapan untuk bersatu kembali dengan Kylie," papar sumber tersebut.

Seperti yang diketahui, pada 31 Mei 2017 kemarin Scott dan Kylie menikmati kencan di jalanan Los Angeles. Scott bahkan terang-terangan memegang mesra bokong sang pacar di hadapan publik.