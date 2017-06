Fixed, Amanda Seyfried Perankan Mamama Mia Lagi

LOS ANGELES – Sudah hampir satu dekade lamanya film Mamma Mia tidak tayang di bioskop. Penantian panjang itu akan segera berakhir karena seorang produser akan memberikan kesempatan kedua untuk Amanda Seyfried memerankan karakter Sophie lagi dalam sekuel Mamma Mia.

Dilansir dari Dailymail, Jumat (2/6/2017), Amanda telah menandatangani persetujuan kontrak pada hari Kamis lalu. Kini ia siap untuk beraksi kembali dengan judul Mamma Mia: Here We Go Again!

Proses produksinya sendiri baru akan segera dimulai. Sementara untuk masalah jadwal rilis, Mamma Mia: Here We Go Again! dijadwalkan tayang pada 20 Juli 2018.

Dari jajaran pemain pun tak banyak mengalami perubahan. Para pemain lama seperti Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, dan Dominic Cooper akan hadir kembali.

Pada penayangannya di tahun 2008, Mamma Mia berhasil meraup pendapatan sebesar USD600 juta dari seluruh dunia. Lagu-lagu yang digunakan dari grup musik ABBA terlihat menjadi formula sukses untuk meraup banyak penonton.