Suasana Menegangkan di Orient Express, Pembunuhan Itu Nyata

Murder on the Orient Express (Foto: EW)

LOS ANGELES – Film bergenre misteri Murder on the Orient Express akhirnya merilis trailer pertamanya. Trailer perdana itu langsung memberikan nuansa menegangkan setelah seorang penumpang kereta Orient Express terbunuh di tengah perjalanan.

Trailer dibuka dengan adegan-adegan kereta yang melakukan perjalanan di daerah bersalju. Di dalam kereta, satu per satu diperlihatkan para penumpang dari berbagai profesi mulai dari profesor, akuntan hingga misionaris.

“Aku melihat setan di kereta ini. Seorang penumpang telah mati,” kata sebuah suara di pertengahan trailer.

Setelah itu, trailer memperlihatkan sejumlah penumpang seperti wanita misionaris (Penelope Cruz), seorang asisten (Josh Gad), profesor (Willem Dafoe), sampai seorang pembantu (Olivia Colman), yang dikumpulkan di satu kompartemen. Penumpang-penumpang inilah yang dicurigai sebagai tersangka pembunuhan di kereta Orient Express.

Murder on the Orient Express merupakan film misteri yang diangkat dari novel populer berjudul sama karya Agatha Christie. Jika tak ada perubahan, film yang juga dibintangi oleh Johnny Depp itu akan rilis pada 10 November 2017.