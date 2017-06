Trailer Perdana Murder on the Orient Express, Pertualangan Dimulai

Murder on the Orient Express (Foto: EW)

LOS ANGELES – Sebuah perjalanan di dalam kereta express mewah berubah menjadi ancaman mencekam ketika terjadi pembunuhan yang menjadi misteri. Diangkat dari novel karya Agatha Christie, Murder on the Orient Express menceritakan tentang tiga belas orang asing yang terkumpul dan salah satu di antara mereka berpacu dengan waktu untuk memecahkan teka-teki sebelum pembunuh itu menyerang lagi.

Murder on the Orient Express terbilang kaya akan bintang besar di dalam jajaran pemainnya. Sebut saja ada Johnny Depp, Penelope Cruz, Daisy Ridley, Kennet Branagh, dan Judi Dench.

Jika dilihat dari sekilas cuplikan trailernya, film ini menyuguhkan sebuah cara bercerita yang apik. Setiap karakter yang sedang duduk di dalam gerbong kereta dijelaskan pekerjaannya apa dengan maksud dan tujuan mengecoh para penonton apakah pekerjaan tersebut jauh dari unsur pembunuh.

Film yang akan tayang pada bulan November 2017 ini dipastikan akan bermain dengan twist-twist yang bisa saja mengecoh melalui karakter atau bahkan ceritanya. Namun satu yang pasti, film ini akan menawarkan ketegangan dan teka-teki bagi mereka para moviegoers yang mencintai film dengan genre drama-misteri.