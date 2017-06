Duh, Wonder Woman Dilarang Tayang di Lebanon

Wonder Woman (Foto: Screen Rant)

BEIRUT – Kabar kurang menyenangkan untuk tim produksi Wonder Woman. Rabu 31 Mei 2017, Wonder Woman resmi dilarang tayang di Lebanon. Kenapa?

Berbeda dengan film-film lain yang belakangan dilarang tayang karena mengandung unsur LGBT, Wonder Woman dilarang tayang karena status kewarganegaraan pemainnya. Warga Lebanon tak ingin Wonder Woman diputar di negaranya karena sang pemeran utama, Gal Gadot berkebangsaan Israel.

Dilansir CNN, Jumat (2/6/2017), Wonder Woman sejatinya sudah akan diputar di 15 bioskop di seluruh Lebanon per 31 Mei 2017. Namun, tepat dua jam sebelum mulai tayang, Menteri Ekonomi dan Perdagangan Lebanon mengumumkan pelarangan pemutaran Wonder Woman.

Menyusul keputusan Menteri Ekonomi dan Perdagangan, Grand Cinema Lebanon mengumumkan lewat akun Twitternya jika Wonder Woman resmi tak tayang.

“#WonderWoman telah dilarang tayang di #Lebanon,” demikian tulis mereka.

Keputusan untuk memboikot Wonder Woman ini cukup mengejutkan. Pasalnya, film pertama yang memunculkan sosok Wonder Woman, yakni Batman v Superman: Dawn of Justice yang rilis tahun lalu tetap dapat diputar di Lebanon meski ada Gal Gadot di dalamnya.