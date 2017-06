Putus dari Kai 'EXO', Krystal Fokus ke Drama Baru Bride of the Water God

SEOUL – Pasangan kontroversial Kai EXO dan Krystal F(X) kini tak lagi bersama, keduanya putus setelah satu tahun menjalin asmara. Namun personel girlband itu langsung move on dan fokus kepada proyek drama terbarunya berjudul Bride of the Water God.

Dilansir Sindonews, Jumat (2/6/2017), usai putus, Krystal nampak tegar. Hal itu terlihat saat pemilik nama asli Jung Soo Jung itu tengah melakukan pembacaan naskah drama Bride of the Water God. Krystal pun terlihat sabar saat hubungannya harus berakhir.

Bride Of The Water God adalah sebuah drama adaptasi manhwa dengan judul yang sama, namun memiliki cerita dengan setting modern, yang menceritakan dewa air Ha Baek (Nam Joo Hyuk) yang mencari pengantinnya Soo A (Shin Se Kyung).

Drama ini akan dimainkan oleh Nam Joo Hyuk, Shin Se Kyung, Im Joo Hwan, Gong Myung dan Krystal ini. Dilansir dari Soompi, drama ini akan mengisi slot untuk serial drama Senin-Selasa setelah serial berjudul Circle.