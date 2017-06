Shawn Adrian Senang Melihat Sang Bunda, Andi Soraya Bahagia

JAKARTA - Putra sulung dari aktris Andi Soraya, yakni Shawn Adrian mengungkapkan sosok lelaki bernama Ali yang dikabarkan telah menikahi ibundanya tersebut.

Menurutnya, Ali adalah sosok lelaki yang baik. Shawn pun nampak tak melarang hubungan ibunya tersebut, karena melihat kalau Andi Soraya bahagia menjalin kasih dengan pria tersebut, dan kebahagiaan ibunya itu lah yang terpenting baginya.

"Aku lihat sih baik, dan kalau mama sama dia happy-happy saja gitu. Jadi kalau mama senang, ya it's ok, go for it," ujar Shawn saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (1/6/2017).

Mengenai hubungan asmara yang dijalin, remaja 18 tahun itu mengaku kalau ibundanya selalu bercerita kepadanya. Shawn pun lagi-lagi berfokus kepada kebahagiaan yang dirasakan oleh Andi.

"Pasti selalu ngomong sama aku sih, dan kembali lagi asal mama senang, aku enggak masalah," tandasnya.