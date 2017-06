Ditinggal Lee Min Ho Wamil, Suzy Tampil Seksi

SEOUL - Suzy Bae semakin terlihat seksi setelah ditinggal oleh Lee Min Ho untuk menjalani wajib militer (Wamil). Penyanyi yang biasa disapa Suzy Miss A kembali menjadi model untuk brand kacamata ternama 'CARIN'.

Dilansir Sindonews, penyanyi berusia 23 tahun ini mengusung tema musim panas. Suzy pun menampilkan aura fresh dan naturalnya dalam beberapa photoshoot yang dilakukan olehnya.

Berlatar belakang indahnya pantai dan langit biru membuat Suzy semakin cantik dan seksi. Apalagi, Suzy memamerkan beberapa bagian tubuh yakni kedua bahunya.

Mengutip Allkpop, Ia pun menampilkan beberapa bagian punggungnya. Mengingat Ia memakai blouse berwarna ungu muda. Hingga membuatnya tampil memesona.

Sementara itu, Suzy tengah disibukkan dengan drama terbarunya yang berjudul While Are You Sleeping. Di drama ini Suzy beradu akting dengan Lee Jong Suk.