Shawn Adrian Tak Tahu Andi Soraya Menikah Lagi

JAKARTA - Beberapa waktu belakangan ini aktris Andi Soraya dihebohkan dengan kabar bahwa dirinya sudah menikah dengan seorang pria bernama Ali. Info ini beredar lantaran keterangan foto yang diunggah pada akun Facebooknya.

Sang putra, yakni Shawn Adrian justru tak mengetahui mengenai kabar tersebut. Dirinya bahkan baru mendengar isu itu ketika diwawancara oleh awak media.

"Ya aku juga baru dengar. Iya sebelumnya aku enggak tahu," ucap Shawn saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (1/6/2017).

Saat dimintai konfirmasi mengenai kabar tersebut, pria 18 tahun itu mengatakan tidak ingin memberikan komentar. Menurutnya sang ibunda lah yang layak untuk memberikan keterangan.

"Mungkin sebenarnya lebih layak untuk kalau orangnya sendiri yang jawab. Aku sendiri enggak tahu kalau soal itu. I have no place to say anything," tutupnya.