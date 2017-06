Merasa Bersalah, Priyanka Chopra Hapus Selfie Kontroversial di Instagram

NEW DELHI – Priyanka Chopra menjadi bahan cibiran di media sosial setelah mengunggah foto selfie di Instagram. Mengakui kesalahannya, Priyanka akhirnya menghapus satu foto selfie-nya yang memancing kontroversi.

Is it respectable for @priyankachopra to be taking selfies at the #Holocaust Memorial? pic.twitter.com/BKPpJOAsE7