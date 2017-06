Taylor Swift Muak dengan Drama Katy Perry

LOS ANGELES - Perseteruan antara Taylor Swift dengan Katy Perry masih terus memanas. Pelantun tembang mega hits, Shake It Off itu diketahui muak dengan drama baru yang diumbar Perry di hadapan publik.



Salah seorang sumber dikulik dari Us Magazine mengungkap Swift menghindari apa pun yang berkaitan dengan Perry termasuk pernyataannya yang sempat membuat geger publik.



"Dia (Swift) benar-benar tidak menginginkan bagian dari ini. Itu sebabnya dia menghindari membicarakannya," ungkap sumber tersebut.



"Dia tidak mau terlibat lagi (dengan Perry)," sambungnya.



Seperti yang diketahui, Perry mengungkap akan berdamai dengan Swift dengan beberapa catatan. Penyanyi Roar itu akan menghentikan pertengkaran apabila Swift meminta maaf terlebih dahulu. Pasalnya, Perry merasa semua perseteruan mereka berawal dari mantan Harry Style itu.



"Ada situasi. Jujur saja, memang begitulah. Dia memulainya, dan inilah saatnya untuk menyelesainkan itu, Saya juga siap (berdamai) karena saya pikir saat wanita bersatu, dunia akan damai," kata Perry beberapa waktu lalu.



Sebagai informasi, konflik berawal kala Swift menuding Perry sengaja membajak tiga penari latarnya untuk tur konser. Padahal dari cerita versi Perry menyebutkan tiga penari yang dimaksud sebelumnya sudah bekerja lebih dulu kepadanya.



Hanya, kekasih Orlando Bloom itu memperbolehkan sang penari untuk bekerja sementara bersama Swift sebelum tur konser tunggalnya digelar.