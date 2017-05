Camila Cabello Bangga Ariana Grande Gelar Konser Lagi di Manchester

LOS ANGELES - Camila Cabello sangat bangga dengan keputusan spektakuler yang dibuat oleh Ariana Grande. Personel Fifth Harmony itu rupanya sangat mengapresiasi konser amal bertajuk One Love Manchester yang digagas Grande.



Padahal pekan lalu konser Grande di Manchester baru saja menjadi sasara teror bom bunuh diri. Akibatnya 22 orang dinyatakan meninggal dunia dan sekira 50 orang mengalami luka-luka. Tentu saja itu meninggalkan luka yang mendalam bagi sang penyanyi.



"Kami baru saja berbicara di mobil tentang konser tersebut. Saya sangat bangga padanya, dia mampu kembali ke Manchester," puji Cabello dilansir Eonline.



Cabello sendiri langsung menghubungi pelantun Side to Side itu pasca tragedi mengenaskan tersebut. Ia mengatakan sang sahabat begitu terguncang sehingga tak mampu berkata-kata.



"Yeah, saya berbicara dengannya setelah kejadian itu terjadi. Saya sangat menyesal, saya bahkan tidak bisa membayangkannya. (Dia) sangat terguncang. Maksud saya, apa yang bisa Anda katakan?" jelasnya.



Sementara itu konser One Love Manchester akan digelar pada 4 Juni 2017. Sejumlah musisi ternama dunia akan turut memeriahkan acara termasuk Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Katy Perry hingga Usher.



Penjualan tiket akan dibuka per hari ini, 1 Juni 2017. Kabar baiknya, para penonton di konser Grande 22 Mei lalu akan mendapatkan tiket nonton gratis. Di samping itu, hasil penjualan tiket sendiri akan disumbangkan kepada para korban bom di Manchester.